横顔が美しいと思う「50代女性俳優」ランキング！ 「松嶋菜々子」を8票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施。数多くの作品で活躍する「50代女性俳優」について、オリジナルのランキングを作成しました。
今回は「50代女性俳優の横顔」に注目したランキングを作成。どの女性俳優の「横顔」が魅力的だと評価されたのでしょうか？ 「横顔が美しいと思う50代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位にランクインしたのは松嶋菜々子さんです。松嶋さんは、モデル、キャンペーンガールとして活動した後に俳優としてデビュー。NHK連続テレビ小説『ひまわり』や『やまとなでしこ』（フジテレビ系）、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）などに出演し、国民的な支持を獲得します。現在も人気で、ドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）で主演を務めています。
若い頃から変わらぬ美貌を誇る松嶋さんは、常にビジュアルが美しいと称賛を集めています。『おコメの女』ではショートヘアに激変し、変わらずきれいだとSNSなどで話題に。日本を代表する美人俳優として、横顔も高評価を得ました。
回答者からは、「鼻が高くて顎のラインがきれいなイメージなので」（30代女性／千葉県）、「歳を重ねるごとにきれいになっている。人工的ではない自然な美しさを感じる」（40代女性／兵庫県）、「姿勢や所作が美しいため、横から見たときのラインがよりきれいに見える点も魅力」（20代男性／愛媛県）などの意見が寄せられました。
1位にランクインしたのは天海祐希さんです。天海さんは、1987年に宝塚歌劇団に入団し、史上最年少の25歳で月組トップスターに就任するなど大活躍します。退団してからは俳優として映画やドラマに多数出演。『女王の教室』（日本テレビ系）や『緊急取調室』（テレビ朝日系）など、数多くのヒット作で主演を務めています。
そんな天海さんは、現在でも男女問わず憧れる美貌を誇る俳優としておなじみ。肌も美しく、化粧品のCMに出演することも多く女性からも高い支持を集めています。目鼻立ちがはっきりしているので横顔も美しく、多くの票を獲得しました。
回答者からは、「自分が小学生の時からテレビに出ていましたが、最近またドラマで拝見した時に変わらない美しさで驚きました」（20代男性／東京都）、「『緊急取調室』でよく横顔を見るが、年齢を感じないきれいさがある」（50代女性／愛知県）、「顔立ちがシュッとしていて格好良く、鼻が高いので横顔もきれい」（30代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
