冬に行きたい「埼玉県の道の駅」ランキング！ 2位「大滝温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの時季、ドライブ中の休憩には冷えた体を芯から温めてくれるスポットが欠かせません。温泉や足湯を併設し、湯けむりに包まれながらリフレッシュできる施設が特に注目を集めています。
【11位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2026年1月14日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「埼玉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大滝温泉（53票）秩父市大滝にある「大滝温泉」は、荒川の源流に近い静かな山間に位置しています。冬の秩父路をドライブしながら、美肌の湯として知られる天然温泉「遊湯館」で体の芯から温まることができます。周辺では冬の風物詩である氷柱鑑賞なども楽しめ、冬の観光拠点として最適です。
回答者からは「渓谷沿いの景色と静けさも相まって、日帰りでもしっかり冬旅気分を感じられる点が魅力」（40代男性／大阪府）、「秩父の山に囲まれたロケーションで、雪景色や澄んだ空気を感じながら体の芯から温まれる」（50代男性／東京都）、「荒川の渓谷美を眺めながら、質の高い温泉で冷えた体をゆっくり癒やせるから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：いちごの里よしみ（56票）比企郡吉見町にある「いちごの里よしみ」は、県内屈指のいちごの産地に位置しています。冬から春にかけては美味しいいちごの直売やスイーツが目玉となり、家族連れに大人気です。特産のいちごを使ったソフトクリームや、冬の冷えた体に嬉しいうどんなどのグルメも充実しています。
回答者からは「最近埼玉県のいちごも有名になってきているし、とっても甘いイチゴを開発しているので苺を買いに行きたいです」（40代女性／福島県）、「冬でもいちご狩りが楽しめて、グルメもあるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「新鮮ないちご狩りを楽しみ、自然豊かな環境で季節の味覚を満喫できるから行きたい」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)