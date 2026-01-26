「オフショの神」佐久間大介、目黒蓮や宮舘涼太とのユニット曲オフショットを公開！ 「神々しすぎました」
Snow Manの佐久間大介さんは1月26日、自身のInstagramを更新。同グループの目黒蓮さんや宮舘涼太さんとのユニット曲のオフショットを披露し、ファンからは絶賛の声が集まっています。
【写真】佐久間大介のユニット曲ショット
この投稿にファンからは、「お目目クリックリで可愛すぎる」「神々しすぎました」「どっちのさっくんも美人さんよねぇ」「風呂の神でもありオフショの神でもあります」「地球してるぜもHot Flowもどっちの佐久間くんも可愛くて美しいよ」「どちらのユニット曲も元気になれる楽曲で大好き」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「どっちのさっくんも美人さんよねぇ」佐久間さんは「ユニット曲 『 地球してるぜ 』Ryota Miyadate / Daisuke Sakuma 『 Hot Flow 』 Ren Meguro / Daisuke Sakuma Snow ManのYouTubeでMV公開されてます ぜひ見てください」とつづり、3枚の写真を掲載しました。2枚目には目黒さんとのツーショット、3枚目には宮舘さんとポーズを決める瞬間がそれぞれ収められています。どちらの楽曲でも佐久間さんは特徴的な衣装を着用しています。
2025年は大活躍2025年は2つのアルバムでミリオンを達成したほか、全国5都市でのドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」では約78万人を動員するなど、素晴らしい活躍を見せた同グループ。2026年の活動にも、期待が高まりますね。
