マイボイスコムは、8回目となる「家電量販店の利用」に関するインターネット調査を昨年12月1日〜7日に実施した（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：2025年12月1日〜12月7日、回答者数：1万1138名）。調査では、家電量販店の利用状況、家電製品の購入場所などについて聞いている。





家電量販店の利用者は9割強だった。若年層で比率が低く、10・20代では「利用しない」が3割弱となっている。月1回以上利用する人は1割強で、過去調査と比べて減少傾向となった。

家電量販店利用者が、直近1年間に利用した店は（複数回答）、「ヤマダデンキ」が34.1％、「ケーズデンキ」が25.1％、「エディオン」が20.6％。北海道・東北・四国では「ケーズデンキ」、中部・中国では「エディオン」が1位となった。近畿では「上新電機」「エディオン」が上位2位となっている。関東では「ビックカメラ」が2位にあがっている。





直近1年間に家電量販店を利用した人に、最もよく利用した量販店の利用理由を聞いた（複数回答）。「家から近い」が52.5％、「ポイントカード・会員特典などのお得なサービスがある」が33.9％、「交通アクセスがよい」が30.0％だった。最もよく「ビックカメラ」を利用した人、または「ヨドバシカメラ」を利用した人では、「交通アクセス」「ポイントカードなどのお得なサービス」「品揃え」が上位3項目となっている（順不同）。主に「ケーズデンキ」を利用した人では、他の層と比べて「値引きをしてくれる、セール・キャンペーンがある」の比率が高くなっている。

直近1年間に家電量販店を利用した人の利用目的は（複数回答）、「家電製品や関連用品を購入」が70.4％、「家電製品の実物を見る」が56.1％、「家電製品の価格を確認」が30.9％だった。若年層では「暇つぶし」「家電製品を試す」の比率が高く、「家電製品や関連用品を購入」が低くなっている。また、家電量販店の利用頻度が高い層ほど、「家電製品を試す」の比率が高い傾向となった。





家電製品・関連用品の購入場所は（複数回答）、「家電量販店の店頭」が68.6％、「家電量販店や家電メーカー以外のオンラインショップ」が36.0％、「家電量販店のオンラインショップ・通販サイト」が24.3％だった。「家電量販店の店頭」は高年代層、「家電量販店や家電メーカー以外のオンラインショップ」は男性40〜50代で比率が高くなっている。