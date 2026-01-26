ヤクルト黄金期のリードオフマン、飯田哲也氏（57）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。ヤクルト伝説の助っ人ボブ・ホーナーについて振り返った。

メジャー通算215発を引っさげ、1987年にヤクルト入り。開幕2戦目で1試合3発を放つなど規格外の打者だった。

だが、飯田氏は「横柄でしたね」と、いい印象はないという。

試合前の練習はちょこちょっとだけやってクラブハウスで居眠りしている。「それでホームラン3発ですからね」と苦笑いした。

ケガを理由にわずか93試合の出場で終わったが、打率・327、31本塁打、73打点を残した。

岡崎氏は「俺が見た外国人で一番の衝撃だった。メジャーのトップクラスだったからね」と振り返り、「ヤクルトは外国人獲るの上手」と指摘した。

ヤクルトは国際部に在籍した中島国章氏という伝説的なスカウトがホーナーを始め、ペタジーニやラミレスなどの外国人獲得にかかわった。

飯田氏は「中島さんって、全部当たる。それで全部ジャイアンツに獲られちゃう」と笑った。

そして、岡崎氏は「だけどジャイアンツでは活躍しない」と自虐的なオチをつけた。