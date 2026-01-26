【那須ほほみ】がお手本♡ 透明感がアップする「バブーシュカ＆BIGニット」の着回しコーデ

着こなしバリエをグーンと広げてくれるアイテムを見つけたいコ、必見！今回は、那須ほほみさんをお手本に、透明感がアップする「バブーシュカ＆BIGニットのセット」を使った、昼夜の着回しコーデをご紹介します。今季トレンドのニットバブーシュカはセットで賢くゲットして♡

バブーシュカとBIGニットのセット 今季トレンドのニットバブーシュカはセットで賢くゲットして♡ ほっこり可愛いかぎ針編みニットは透明感アップなブルーでキレイめ要素をひとさじ。

着回すアイテムはこちら♡ 【bita.】バブーシュカとニットのセット 女っぽな透け感あり♡ バブーシュカとニットのセット 7,590円／bita.（アンティローザ）

Cordinate 【Day】一辺倒になりがちなコートスタイルをストール風に巻いて味変成功☆ 今季トレンドのグレーコーデをパステルニットで彩って。 ニットバブーシュカは着回し。グレージャケットコート 22,000円／RANDA 白ニット 5,390円／dazzlin ミニスカート 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）ネックレス 11,000円／TUWAKRIM （805showroom）バッグ 2,990円／神戸レタス ソックス 2,530円／GYDA ローファー 11,990円／EVOL 頭にくるりでバブーシュカにも♡

Cordinate 【Night】ワンピライクに着こなせば庇護欲くすぐる沼らせニットコーデに 愛らしさを引き立てるブルーニットには、ロングブーツとチェ―ンバッグでオトナな色気も忘れず仕込んで♡ ニットは着回し。インナーキャミソール 1,870円／レトロガール（R1000）ティアードミニスカート 3,299円／PHILLY サークルチェーンバッグ 2,590円／神戸レタス ロングブーツ 13,800円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー） 撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／那須ほほみ

Ray編集部 副編集長 小田和希子