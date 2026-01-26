【那須ほほみ】がお手本♡ 透明感がアップする「バブーシュカ＆BIGニット」の着回しコーデ
着こなしバリエをグーンと広げてくれるアイテムを見つけたいコ、必見！今回は、那須ほほみさんをお手本に、透明感がアップする「バブーシュカ＆BIGニットのセット」を使った、昼夜の着回しコーデをご紹介します。今季トレンドのニットバブーシュカはセットで賢くゲットして♡
バブーシュカとBIGニットのセット
今季トレンドのニットバブーシュカはセットで賢くゲットして♡ ほっこり可愛いかぎ針編みニットは透明感アップなブルーでキレイめ要素をひとさじ。
着回すアイテムはこちら♡
【bita.】バブーシュカとニットのセット
女っぽな透け感あり♡
Cordinate 【Day】一辺倒になりがちなコートスタイルをストール風に巻いて味変成功☆
今季トレンドのグレーコーデをパステルニットで彩って。
ニットバブーシュカは着回し。グレージャケットコート 22,000円／RANDA 白ニット 5,390円／dazzlin ミニスカート 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）ネックレス 11,000円／TUWAKRIM （805showroom）バッグ 2,990円／神戸レタス ソックス 2,530円／GYDA ローファー 11,990円／EVOL
頭にくるりでバブーシュカにも♡
Cordinate 【Night】ワンピライクに着こなせば庇護欲くすぐる沼らせニットコーデに
愛らしさを引き立てるブルーニットには、ロングブーツとチェ―ンバッグでオトナな色気も忘れず仕込んで♡
撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／那須ほほみ
Ray編集部 副編集長 小田和希子