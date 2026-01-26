ソフトバンク・山川穂高内野手が、キャリアハイ更新で“夢の実現”を狙う。２６日、福岡市内のグラウンドで練習を公開。打撃練習では秋広と２人でサク越えを連発し、自身５度目となる本塁打王獲得に照準を定めた。

「（本塁打王を）５回取るというのはプロに入った時、最初に描いた夢だった。必ずそれは今年中に達成したい」。同ランキング２位となる２３本のアーチを描き、リーグ連覇、日本一に貢献した２５年。ただ、山川は納得どころか「自分自身に対しての悔しさとか、いろんなものを込めて今年は戦う」と、自主トレのテーマも「復讐（ふくしゅう）」と掲げてほとんど無休で練習を重ねた。

体への準備も余念はない。日本シリーズ終了後１１４キロだった体重は、この日の朝の時点で１０５・５キロ。大学時代には夕飯をりんご１個にして体重を落としたこともあったというが、今回は健康食を食して力をキープしたまま８・５キロの減量に成功した。体重が落ちると飛距離が伸びなくなる、という見立てもあるが「最初不安も多少あったんですけど、いざ打ってみたら全然変わらない」と自身の打球で十二分に証明。「動きが非常に力強いのに、体が軽い」という“新ボディー”の感触もばっちりだ。

あと２５本で通算３００号に到達するが「目指すは、そこではない」ときっぱり。「何より自分自身が驚くような数字を出したい」と「打率２割８分１厘、本塁打４７本、打点１２４」（規定打席到達時）のキャリアハイ更新を見据えている。「戦って、ホームラン王も３連覇も、全部を手にしたいなと思います」。２６年も、タカ打線の看板を背負って立つ。