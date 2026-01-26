ハンバーガーチェーン「ロッテリア」が、新ブランド「ゼッテリア」へ順次転換していくことが発表されました。「改名」によって変化を遂げた商品などを紹介します。

ロッテリア→ゼッテリア ブランド集約で高品質に

ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は、順次、国内の全店舗を「ゼッテリア」というブランドに転換していきます。ブランド統合によって、より高品質な商品で集客を狙いたい考えだそうです。

マーケティングに詳しい桜美林大学の西山守・准教授は「業態変更の際の改名だけでなく、商品名などの情報から、『面白そう』『美味しそう』と思わせる工夫にも、企業が力を入れている」と話しています。



このように、名前を変えることで売り上げが大幅にアップした商品・ブランドはさまざまあります。

商品名を変えたことでSNSで話題に！カギになったのは会長の一言

カネテツデリカフーズの「ほぼカニ」は、改名前「Ju-Sea（ジューシー）」という商品名でした。水分が多く含まれているジューシーさと、カニが海の幸であることを表現したそうです。

しかし、“カニカマ界”では後発品であったこともあり、商品を手に取ってもらえなかったことから、売上アップのため、改良と改名に至ったそうです。



クスッと笑って欲しいということを考えていたそうで、改名候補には「ZY（ズワイ）」「なんかカニ」がありました。そして改良後の試食のとき、今の会長が「ほぼカニやん」と言ったことで、「ほぼカニ」が商品名になりました。



改名後はSNSなどで話題になり、一時欠品状態になったということです。

機能そのまま、改名しただけで売り上げが17倍に

岡本の「三陰交をあたためるソックス」も、改名で売り上げがアップしました。



三陰交という足のツボを温めてくれる機能があるのですが、消費者アンケートでも「三陰交って何？」という声が上がっていました。

機能は良いものの、名前がわかりにくいということで、「まるでこたつソックス」に改名、パッケージも変更しました。

機能は同じもので、改名をしただけなのに、売上が17倍以上になったということです。

他にも名前にちょい足ししたという商品があります。からだWelciaの「アーモンド小魚」という商品は、名前を「とまらないアーモンド小魚」に改名・改良したところ、年間売上が5倍になったということです。



同じ商品でも、「とまらない」と書いてあるだけで、ちょっと美味しそうだな、食べてみたいなという気持ちにさせられますよね。

難しいのが、こうして紹介するのは成功例であって、他にあまたの失敗例もあるので、それほどうまくいくものでもないというところです。

失敗することも当然ありますよね。ただ今の成功例を見てると、うまく言語化に成功しているな、というのは思いますよね。



「ほぼカニ」の「ほぼ」や、「まるでこたつソックス」の「まるで」など、この一言にパンチがあるのではないかという気がします。

きざみ海苔用のハサミを〇〇として売りだしたら爆売れに…！

用途を変えて売上がアップした商品もあります。

アーネストの「きざみ海苔ができます！」という名前のハサミは、5枚刃できざみ海苔が楽々できるという商品でしたが、売れ行きは予想の半分でした。

そのようなときに、取引先の人が「私の妻がシュレッダーとして使っている」と話したことをきっかけに、シュレッダーとして販売することになりました。



機能は変えずに、商品名を「秘密を守り切ります！」に変え、はさみ型のシュレッダーとして売り出したところ、売り上げが28倍に上がったということです。

また、改名によって「ごみ」が激減したというケースもあります。

京都の亀岡市では、「燃やすごみ袋」を「燃やすしかないごみ袋」に変えたことによって、約1500トン以上のごみの削減に繋がったそうです。（同時期にごみの分別区分の拡大も実施）



亀岡市の担当者は、本当にそれはごみなのか、資源にならないのか、というように「捨てる以外の選択肢を意識してもらえる後押しができれば」としています。

