「日本プロ野球名球会SP inハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、元ヤクルト監督で名球会理事長を務める古田敦也氏（60）をMC役に立てたスペシャルインタビューが実現。巨人の坂本勇人内野手（37）が期待している後輩選手を指名した。

中日・大島洋平外野手（40）、坂本、楽天・浅村栄斗内野手（35）と名球会入りを果たしている現役レジェンド3人が集結し、古田理事長を進行役に4人で座談会を実施。その最後に「これからのチームを担う期待の若手選手について」という話になった。

最初に聞かれた大島が中日の2024年ドラフト1位左腕・金丸夢斗投手（22）を指名すると、坂本は「ジャイアンツの石塚」とこちらも巨人の2024年ドラフト1位・石塚裕惺内野手（19）を指名した。

「打つほうに関しては“18歳でこの感じ凄いな”っていうのは。打席でも全然落ち着いて…1軍の試合でも。慌てて変化球のボール球振っちゃいました！とかはもう今の時点でないんで。凄いなって思いますね」

古田理事長に「自分も大概言われてたでしょ。はようから出て、よう打つな！って」といじられると、笑顔の坂本。高卒2年目の19歳でブレークした当時の自身について「ボール球とかメチャクチャ振ってたんで。（石塚は）そういうのが全くないんで凄いなーと思います」と感心していた。