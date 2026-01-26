今年の箱根駅伝で総合優勝を果たした、青山学院大学の優勝パレードが、きのう（25日）行われ、岡山市出身で主将の黒田朝日選手らが声援を受けました。

【写真を見る】青山学院大学・黒田朝日選手らに大声援！箱根駅伝優勝パレード「本当にたくさんの人が応援してくれているんだ、と実感できた」

「あさひく～ん」

神奈川県相模原市で行われた、箱根駅伝の優勝パレードです。黒田選手は5区で区間新記録を樹立して、大会MVPを受賞。青山学院大学を3年連続9度目の総合優勝へと導きました。

パレードは、青学・相模原キャンパスの最寄りの淵野辺駅周辺・約300メートルを行進。黒田選手や原晋監督らは、集まった約3万人の観衆から大きな声援を受けていました。

（青山学院大学・黒田朝日選手）

「やっぱり自分が最終学年ということもあって、ここ2年間よりも今年が一番名前を呼んでくれる声が多かったかな。本当にたくさんの人が応援してくれているんだなと実感できたなと」



黒田選手は2月1日に、自身2度目のマラソンとなる「別府大分毎日マラソン」に出場する予定です。