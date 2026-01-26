J1アビスパ福岡は26日付で西野努社長が就任すると発表した。報道陣の取材に応じた西野新社長の主な一問一答は以下の通り。

―現在の心境は。

「身の引き締まる思いです。『おめでとうございます』という言葉をちらほらかけられますが、決してそういう気分ではなく、緊張感に包まれているというのが今の正直なところです」

―前監督のコンプライアンス違反があった中で、アビスパ福岡の社長を引き受けた経緯は。

「そこはそんなに難しい、大げさな決断というわけではありませんでした。自分の力で何かできることがあればと思ったので、快く引き受けさせてもらいました」

―今後、どのようなクラブを目指していきたいか。

「クラブの中や、スタッフの人とか、いろんなものがまだ見えていないので、また改めてそういう話をさせてもらいたいんですけど、Jリーグのクラブである以上は、アビスパ福岡という、福岡という地名がクラブ名についていますので、しっかりと地域と向き合ってクラブを経営して、成長させていかなきゃいけないと思っています。一方で、プロサッカーなので、当然勝負ごとですから、強くて魅力あるチームを作っていかなきゃいけないと思っていますし、アビスパは健全に成長していると思っていますので、その成長を止めることなく、今回の一連の事象に関しても、次のステップに向かえる良い機会と捉えて、クラブ全体としてもう一度引き締めて、前を向ければと思っています」

―コンプライアンス、ガバナンスの強化について、現時点でどのように考えているか。

「組織の形として対策室を設ける、さまざまな研修を行うなど、声を吸い上げられる仕組みをもう一度構築する形のところは当然、やるべきことがたくさんあるので、やった方がいい、やらなければいけないと思ってます。一方で、クラブに関わる人たちがもっと自由に発言できる、思ったことをちゃんと言える。そうした風土作りも大事なのかなというふうに思っています。ただここは、しっかりと中を見て、スタッフの話を聞いてみないとわからないので、そうしたところから始めたいなと思ってます」

―経営面で言うと、動員数が課題。

「まだ、クラブ内でのいろんな政策とか、どんなことをやってきたかというのは正直、まだしっかりと見ることができていないので、そこもまだまだできることがあるという前提で、クラブのスタッフ皆さんと、あとは関わってる皆さん、いろんな人が関わってそういう集客とかマーケティングとかしてもらってると思う。ただそこに、良くできる余白があることは間違いない。そこは取り組んでいきたいと思っています」

―新社長としての意気込みをあらためて。

「まずは現時点で抱えているさまざまな問題に対してしっかりと対応して、そしてこれを機会にさらに愛されるクラブにするために成長していけるように頑張りたいと思います。同時に、輝けるトップチチームをもっと輝けるようにして、成長していけるようにしていきたいと思っています」

―ご自身の経歴も踏まえて、社長としてのアピールポイントは。

「今一番考えていることは、選手もチームスタッフも、コーチも社員の人々も、一人一人がその役割を楽しんで、フルパフォーマンスしてくれれば組織は成長すると思うし、チームの一人一人の選手たちが本当にサッカーを楽しんでフルパフォーマンスすれば、チームは強くなるし、成長すると思うので、一人一人の個人が本当に輝けるようなクラブにしたい」

―アビスパの社長就任に関して、基本的にはいつごろ話があって、どういった経緯で今日を迎えたのか。

「アビスパに関わって、アビスパを良くするために手伝ってくれないかという話は、去年からいただいていました。年末に問題が発生したということで、そこからクラブとしても経営陣をどうしようかという話になり、その中で経営者としてやってくれないかというお話をいただきました」

―福岡というクラブの印象は。

「行政も含めて地域に支えられている、市民クラブという言葉でくくっていいのかわからないですけど、多くの人たちと組織に支えられているクラブだと見てきましたし、こうやって年末からこういう話に入れてもらうにあたっても、本当にそうなんだなっていうのをすごく感じています。例えばAGAという組織もなかなか他にはない組織だと思いますし、何人かの幹部の方ともお話しさせてもらいましたけども、本当に一生懸命、アビスパを支えようと思ってもらってるんだなというのはすごく感じることができたので、そこは僕らの強みなのかなというふうに思います」

―以前のリリースでは「コンプライアンス、ガバナンスの強化およびチーム強化、データ分析を担当」と、新しい社長が全てを担当するような書き方だった。今後の役割分担は。

「経営者ですので、全てに関して責任を持って意思決定するっていうのはあると思いますが、自分の手足を動かすっていうのはちょっと違うかなと思っています」

―今まで在籍した浦和、横浜Mとは違うタイプのクラブ。そういうクラブを成長させる上で大事だと思う部分は。

「まだ本当に何も見えてないっていう前提なんですけど、しっかりと地域社会に向き合って経営していくっていうことなのかなと思います。僕は強化責任者をしてたので、ひたすらチームを強くすること、そして経営者からお金をできるだけ引っ張り出してチームを強くすることを仕事にしてきましたけども、この立場とこのクラブという意味では、しっかりと福岡という街、地域に向き合って経営するっていうことなのかなと思う。今の時点では」

―塚原暫定監督の任期について。もし決まっていれば。

「そこも、まだ言えることはないですが、暫定という意味で監督をしてもらう以上は、フルパワーを出してもらうと考えているので、その環境作りをクラブとしてはしたいと思っています」