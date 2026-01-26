新潟県内を寒波が襲う中、解散後初めて、そして公示前最後となった貴重な週末。自民党と中道改革連合に参政党も加わり、三つどもえの戦いとなる新潟3区では立候補予定者たちがそれぞれに訴えを強めていました。

■中道・黒岩氏 “新党”参加で新たな支援の輪広げる

【中道改革連合 黒岩宇洋 氏】

「まさか選挙になるとは、あのときは思っていなかったけど。今回、一番厳しいから」



衆議院の解散翌日、新発田市で選挙に向けた決起集会を開いたのは、中道の黒岩宇洋さんです。





■自民・斎藤氏 “高い支持率”追い風に前回のリベンジへ

この日は黒岩さんを推薦する連合新潟の小林会長が駆けつけたほか…【公明党 渡辺喜夫 新発田市議】「中道改革連合の皆さんの大勝利のために戦い抜く決意でございます」立憲民主党と新党を結成した公明党の地方議員も出席。これまでにない支援の輪を広げています。一方で…【中道改革連合 黒岩宇洋 氏】「間違いないのは、私のこれまでの選挙で最も厳しい選挙。圧倒的な高市さんの人気」高市政権の高い支持率に危機感を抱く黒岩さん。今回は都会と地方の格差を埋める経済政策を訴え、真冬の選挙戦を戦い抜きたいと話します。【中道改革連合 黒岩宇洋 氏】「投票率が下がると、与党のいわゆる組織票・業界団体に有利になる。季節のことも含めて、自分に有利にやってしまうというのが自分都合の選挙なんだと感じている。石にかじりついても、岩盤に爪を立てようとも、一票差でも勝ち抜く」

ただ、雪の影響は与野党に関係なく平等に襲いかかります。



【自民党 斎藤洋明 氏】

「行き違いのできない一本道で対向車とかちあってしまい5分かかった」



自民党の斎藤洋明さんは大雪の影響で自身の国政報告会に遅刻。それでも…



【支援者】

「斎藤洋明を皆さんの力で、なんとしても頑張って押し上げて、小選挙区から当選して大臣への階段を一歩一歩上がってもらいたい」



財務副大臣や文部科学委員長といったこれまでの実績をアピールする斎藤さん。



【自民党 斎藤洋明 氏】

「仕事をさせてもらえれば、また新潟がよくなるし、新潟がよくなれば、また私もきっと応援してもらえて、もっともっと大きな仕事が今度こそ（できる）」



また、連立与党が議席を伸ばすことが高市政権の政策実行力や外交力の強化につながると強調します。



支援者：「高市早苗さんはとってもいい人ですから」

斎藤氏：「ぜひ支えて頑張ります。総理」



これまで連立を組んでいた公明党は相手候補を支援しますが、政権の高い支持率を追い風に、前回、小選挙区で敗れたリベンジを誓います。



【自民党 斎藤洋明 氏】

「高市総理は応援するけれど、自民党は選挙では応援しませんという方が出ないように。今、自民党に不満のある保守層にも戻ってもらえるような訴えをしっかりやっていきたい」

■参政・佐久間氏 減税など訴え保守層の取り組み狙う

この2人の戦いに割って入り、保守層の取り組みを狙うのが…



【参政党 佐久間慶子 氏】

「このまま日本を終わらせたくないと、そういう思いでこのたび公認候補にならせていただきました」



参政党の佐久間慶子さんです。



空き地などが増えるふるさとの現状を目の当たりにして減税や積極財政の必要性などを訴えたいと意気込みます。



【参政党 佐久間慶子 氏】

「第三の選択肢になれるようにするにはといったところで、基本中の基本だが、思いをしっかり伝えていくということを私自身もやっていきたい」



衆院選は1月27日公示、2月8日投開票です。