目黒蓮、中学校でいきなり“モテ期” 番長から呼び出し食らうも急展開
目黒蓮（Snow Man）が、26日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。自身の“モテ期”を明かした。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
目黒は「小学生の頃は、あんまりモテているなっていう感覚がなかったんですけど、中学校に入ってからいきなりモテ期がきまして。初めて中学の教室に行ったら、2年生、3年生の先輩たちがみんな並んで、僕を見に来るんです。当時の僕はめっちゃ怖くて」と回顧。
モテ期の到来とともに、思わぬ事態にも見舞われたようで「お祭りで、番長に呼び出されちゃって。僕は知らなかったんですけど『お前、ファンクラブあるらしいな』みたいなことを言われて」と明かした上で、急展開となったといい「でも、なんか平和に話を進めてくれて。次の日から『お前、いいヤツだな』ってなったのか（態度を軟化させた）。（呼び出しを受けた時は）僕の中学校生活は終わったと思ったら、そこから（番長から）『もし、なんか困ったことあったら言ってね』って言われて。そこから番長に守られた、最強の中学校生活が送れた」と笑いを交えて振り返っていた。
この日の放送では、映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）で目黒とともにW主演を務める浜辺美波も登場した。
