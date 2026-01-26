なにわ男子の長尾謙杜（23）が26日、都内で映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志、2月27日公開）の完成披露試写会に出席した。

直木賞を受賞した永井紗耶子氏の同名小説が原作。長尾は父の仇討ちを成し遂げた青年武士・伊納菊之助を演じた。

イベントでは、キャストと監督がステージに設けられた階段の上から華々しく登場。階段を降りる際は、劇中で母役を務めた女優の沢口靖子（60）に左手を差し出し、エスコートする紳士ぶりを見せていた。

冒頭は「今日を無事に迎えることができてうれしく思います。豪華な皆さんと監督と、ご一緒させていただいて今でも緊張しています」とあいさつ。沢口から「可愛い息子ができました。親子に見えるねって言われるんです。ほっぺが白くて、ぷくぷくしているところが、似ているなと思います」と紹介されると、うれしそうな笑顔を見せていた。

タイトルの“あだ討ち”にかけ、「今年成し遂げたいこと」と問われると「乗馬」と宣言。主演の柄本佑（39）や共演した渡辺謙（66）、北村一輝（56）から「若いうちに始めるなら、乗馬が良い」とすすめられたと明かし「馬に乗ったことはあるんですけど、僕はうま年で年男なので、今年から定期的に通いたい」と目を輝かせていた。