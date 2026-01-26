UNISON SQUARE GARDEN、TVアニメ『うるわしの宵の月』OP主題歌「うるわし」のMV公開！
1月21日にリリースとなったUNISON SQUARE GARDEN 21st SINGLE「うるわし／アザレアの風」から、TVアニメ『うるわしの宵の月』オープニング主題歌「うるわし」のMusic Videoが公開された。
監督は、UNISON SQUARE GARDENのMVを数多く手がける深津昌和氏が担当。曲の世界観を表現したコラージュと実写の演奏が合わさったポップでかわいらしい映像が完成。映像の中には、現在行なっているツアーUNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」のライブ映像が盛り込まれている。
ぜひ、たくさんのギミックを隅々まで楽しんでほしい。
●リリース情報
UNISON SQUARE GARDEN 21st SINGLE
「うるわし／アザレアの風」
2026年1月21日発売
【初回生産限定盤（CD+BD）】
品番：TFCC-89801〜89802
価格：￥6,800（税込）
【通常盤（CD）】
品番：TFCC-89803
価格：￥1,320（税込）
予約はこちら
https://TF.lnk.to/USG_Uruwashi
＜CD＞
01. うるわし （TVアニメ「うるわしの宵の月」オープニング主題歌）
02. アザレアの風 （TVアニメ「うるわしの宵の月」エンディング主題歌）
＜BD＞
UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 “Ninth Peel” next at Zepp Haneda (TOKYO) 2023.12.11
スカースデイル / 天国と地獄 / 恋する惑星 / BUSTER DICE MISERY / 23:25 / kaleido proud fiesta / ドラムソロ〜セッション / ここで会ったがけもの道 / アンチ・トレンディ・クラブ / きみのもとへ / いけないfool logic / カオスが極まる / もう君に会えない / 夏影テールライト / セッション / ミレニアムハッピー・チェーンソーエッヂ / 世界はファンシー / フレーズボトル・バイバイ / スペースシャトル・ララバイ / Invisible Sensation / ライドオンタイム / mix juiceのいうとおり
●ライブ情報
UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」
=2026年=
1月9日(金) 大阪・フェスティバルホール
1月10日(土) 大阪・フェスティバルホール
1月12日(月祝) 広島・広島文化学園HBGホール
1月16日(金) 埼玉・大宮ソニックシティホール
1月23日(金) 宮城・サンプラザホール
1月25日(日) 新潟・テルサ
1月31日(土) 福岡・福岡サンパレス
2月1日(日) 香川・レクザムホール
2月5日(木) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2月6日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2月10日(火) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
2月11日(水祝) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
詳細はこちら
https://unison-s-g.com/tour2025-2026/
