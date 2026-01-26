UNISON SQUARE GARDEN、TVアニメ『うるわしの宵の月』OP主題歌「うるわし」のMV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月21日にリリースとなったUNISON SQUARE GARDEN 21st SINGLE「うるわし／アザレアの風」から、TVアニメ『うるわしの宵の月』オープニング主題歌「うるわし」のMusic Videoが公開された。

監督は、UNISON SQUARE GARDENのMVを数多く手がける深津昌和氏が担当。曲の世界観を表現したコラージュと実写の演奏が合わさったポップでかわいらしい映像が完成。映像の中には、現在行なっているツアーUNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」のライブ映像が盛り込まれている。

ぜひ、たくさんのギミックを隅々まで楽しんでほしい。

●リリース情報

UNISON SQUARE GARDEN 21st SINGLE

「うるわし／アザレアの風」

2026年1月21日発売

【初回生産限定盤（CD+BD）】

品番：TFCC-89801〜89802

価格：￥6,800（税込）

【通常盤（CD）】

品番：TFCC-89803

価格：￥1,320（税込）

予約はこちら

https://TF.lnk.to/USG_Uruwashi

＜CD＞

01. うるわし （TVアニメ「うるわしの宵の月」オープニング主題歌）

02. アザレアの風 （TVアニメ「うるわしの宵の月」エンディング主題歌）

＜BD＞

UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 “Ninth Peel” next at Zepp Haneda (TOKYO) 2023.12.11

スカースデイル / 天国と地獄 / 恋する惑星 / BUSTER DICE MISERY / 23:25 / kaleido proud fiesta / ドラムソロ〜セッション / ここで会ったがけもの道 / アンチ・トレンディ・クラブ / きみのもとへ / いけないfool logic / カオスが極まる / もう君に会えない / 夏影テールライト / セッション / ミレニアムハッピー・チェーンソーエッヂ / 世界はファンシー / フレーズボトル・バイバイ / スペースシャトル・ララバイ / Invisible Sensation / ライドオンタイム / mix juiceのいうとおり

●ライブ情報

UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」

=2026年=

1月9日(金) 大阪・フェスティバルホール

1月10日(土) 大阪・フェスティバルホール

1月12日(月祝) 広島・広島文化学園HBGホール

1月16日(金) 埼玉・大宮ソニックシティホール

1月23日(金) 宮城・サンプラザホール

1月25日(日) 新潟・テルサ

1月31日(土) 福岡・福岡サンパレス

2月1日(日) 香川・レクザムホール

2月5日(木) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2月6日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2月10日(火) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2月11日(水祝) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

詳細はこちら

https://unison-s-g.com/tour2025-2026/

関連リンク

UNISON SQUARE GARDEN オフィシャルサイト

http://unison-s-g.com/

UNISON SQUARE GARDEN｜TOY’S FACTORY

http://www.toysfactory.co.jp/artist/usg/