¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡Ê2·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¼ç±é¤ÎÊÁËÜÍ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤é¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¸»¹§»Ö´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¡¢¶áÇ¯¤Î»Å»ö¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
【写真】松本潤・渡辺謙・長髪謙杜ら結集集結
¼Çµï¾®²°¡Ö¿¹ÅÄºÂ¡×¤ÇËÅÎ¬¤ò½ä¤é¤»¤ëÎ©ºî¼Ô¡¦¼ÄÅÄ¶â¼£¤ò½Å¸ü¤Ë±é¤¸¤¿ÅÏÊÕ¡£ËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤Á¡Ê¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î¶õµ¤´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÅÏÊÕ¤À¤¬¡¢º£Ç¯À®¤·¿ë¤²¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ìºòÇ¯¤«¤éµîÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÂÄÍî¤·¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢ÊÂÂ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹ÁíÀª12¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
Âè169²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¦Âè36²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿±Ê°æ¼ÓÌí»Ò»á¤Î·æºî»þÂå¾®Àâ¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µØÆ¤¤Á¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¤â¾å±é¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬¸Ø¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤¤¡¢¡È¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡É¤ò¤á¤°¤ë¶Ë¾å¤Î¹¾¸Í¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
■渡辺謙、ユーモアたっぷりに「国宝」と比較
■松本潤主演「木挽町のあだ討ち」
Âè169²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¦Âè36²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿±Ê°æ¼ÓÌí»Ò»á¤Î·æºî»þÂå¾®Àâ¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µØÆ¤¤Á¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¤â¾å±é¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬¸Ø¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤¤¡¢¡È¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡É¤ò¤á¤°¤ë¶Ë¾å¤Î¹¾¸Í¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
