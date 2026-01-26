歌手の工藤静香さん（55）が2026年1月20日、自身のインスタグラムを更新。レザー×デニムのコーデ姿を披露した。

「お勉強後のレコーディングオケ録」

工藤さんは、「お勉強後のレコーディングオケ録」といい、レコーディングのオフショットを含む11枚の写真と動画を投稿した。「このお勉強は今回のレコーディングには関係のないのです。来年に向けての勉強です」とつづった。

ほかに、「寒いから生野菜だけより温野菜も欲しくなりますよね」とドレッシングとサラダのレシピも紹介していた。

インスタグラムに投稿された写真では、赤みを帯びたブラウンのレザージャケットにダメージデニムを着用。ジャケットのインナーには、グレーがかった色合いのフリルのあしらわれたシャツをあわせた。ジーンズには赤などのポイントになる色が入っている。1枚目の写真ではアップショットを、2枚目では全身ショットを披露した。

この投稿には、「レコーディングお疲れ様です」「本当に素晴らしい」「今日も素敵です」「めちゃ綺麗です」「ジャケットとシャツかっこいい」「今日のスタイルも最強ですっ！」といったコメントが寄せられていた。