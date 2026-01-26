洗濯物を畳んであげたら「なんで余計なことするの？」俺は妻のことを想ってるのに！【妻が不機嫌なワケ 第2話】
■これまでのあらすじ
夫の目下の悩みは、妻が不機嫌なことだ。気分転換に買い物に誘ったり、娘を実家に預けて休ませてあげようと思っても「勝手に決めないで」と逆に責められてしまう。ほとんどしゃべらない妻との生活に夫婦の危機を覚え、つい「離婚」について検索してしまう夫だった。
【夫side STORY】
不機嫌な妻のことを考えると気持ちが落ち込んでしまいます。そんな俺を見兼ねたのか、上司が声をかけてくれました。
そう打ち明けると、上司が夫婦円満のコツを教えてれました。「家事のひとつでもやれば機嫌がなおる」と。
そんななか、妻がまたイライラしていたので、俺は上司のアドバイスを思い出して洗濯物をたたんでみることにしました。家事を手伝ってあげたらきっと喜ぶはず…だったのに…。
「なんで余計なことするの!?」…なんで…すぐ怒るんだよ…？
※この漫画は実話を元に編集しています
