お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが２６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。自身が出演した２３日放送のＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」についてコメントした。

２３日の同番組では、せいやが６人兄妹の長男を代わってほしいという依頼を受け、１日長男として子どもたちと過ごす姿を放送。ネット上では、両親に向け「育児放棄」や「ヤングケアラー状態」と批判が殺到していた。

これを受け、せいやはＸで「いろんな憶測で言及を求められますが、とにかく【まだ大人になるなよ】です」とだけつづった。

ＡＢＣテレビは番組公式サイトで２５日に声明を発表。「１月２３日放送回に関して」と題した文章では、「当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、ＳＮＳ等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています」とし、「取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」と呼び掛けた。さらに「ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています。番組では、取材にご協力いただいたご家族の家事・育児に関わる様子を紹介しました。このご家族では父親が家事・育児を担当されており、長男がそれを手伝っておられます」と説明。「番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります」としている。