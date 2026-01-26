県内は寒波の影響で連日厳しい寒さが続きました。諏訪湖では26日朝、3シーズンぶりに湖が全面結氷しました。地元では御神渡りの出現に期待が高まっています。



波が凍り、時間が止まったようにも見える26日朝の諏訪湖。



御神渡りの関係者が目視で確認を行い、観察開始から22日目にして、今シーズン初めて諏訪湖が全面結氷しました。



実に「3シーズンぶり」の全面結氷です。





諏訪では、先週からの冷え込みに加えて、26日朝の最低気温が「氷点下9.6度」と今シーズン最低を記録。また風がなかったことが結氷につながったとみられています。■2018年凍った諏訪湖にできた亀裂と氷のせり上がりが筋となり、神の通り道とも言われる御神渡り。「氷点下10度近く」が数日続くと出現しやすいと言われていて、近年は温暖化も影響し2018年を最後に確認できていません。さらにここ2シーズンは全面結氷していないことから、関係者は26日の湖面を見て、喜んでいました。八剱神社 宮坂清宮司「楽しみですねえ。どんなメロディー（氷に亀裂が入る音）を奏でてくれるのか。どんな顔を見せてくれるのか」「8シーズンぶり」の御神渡り出現なるか…。地元の期待が高まっています。