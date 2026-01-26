「8シーズンぶり」の御神渡り出現なるか…。寒波で諏訪湖が全面結氷 関係者の期待高まる【長野】
県内は寒波の影響で連日厳しい寒さが続きました。諏訪湖では26日朝、3シーズンぶりに湖が全面結氷しました。地元では御神渡りの出現に期待が高まっています。
波が凍り、時間が止まったようにも見える26日朝の諏訪湖。
御神渡りの関係者が目視で確認を行い、観察開始から22日目にして、今シーズン初めて諏訪湖が全面結氷しました。
実に「3シーズンぶり」の全面結氷です。
また風がなかったことが結氷につながったとみられています。
■2018年
凍った諏訪湖にできた亀裂と氷のせり上がりが筋となり、神の通り道とも言われる御神渡り。
「氷点下10度近く」が数日続くと出現しやすいと言われていて、近年は温暖化も影響し2018年を最後に確認できていません。
さらにここ2シーズンは全面結氷していないことから、関係者は26日の湖面を見て、喜んでいました。
八剱神社 宮坂清宮司
「楽しみですねえ。どんなメロディー（氷に亀裂が入る音）を奏でてくれるのか。どんな顔を見せてくれるのか」
「8シーズンぶり」の御神渡り出現なるか…。地元の期待が高まっています。