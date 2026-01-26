歌手の椎名林檎の姿に衝撃が走った。

椎名がボーカルを務めるバンド「東京事変」の公式Ｘ（旧ツイッター）が２６日に更新され、「椎名林檎が表紙を飾る『Ｎｕｍｅｒｏ ３月号』が、１月２８日（水）に発売いたします」とファッション誌に登場することを告知。「フランスはパリ、ブシュロンのハイジュエリーを纏（まと）い、ヴァンドーム広場にある『ブシュロン アパルトモン』で撮影をしたスペシャルなファッションストーリー。ぜひ誌面でお楽しみください」とつづった。

同誌のＳＮＳでも「表紙とカバーストーリーでは、屈指の歴史を誇るハイジュエリーメゾン、ブシュロンの新作ハイジュエリーを纏い、唯一無二の魅力で夢の世界へと誘う」などと記し、椎名のビジュアルをアップ。

ふんわりとしたボブヘア、華やかなドレスとアクセサリーで雰囲気をガラリ。美ぼうにネットは「美しいぃ〜」「美しすぎて３度見しました」「かわいいいいいい！！！！」「また一段と美しくなられて…」「唯一無二の存在」「綺麗」「素敵です」「お美しい……」「ボディメイクすごい」「ギブス感あってすき」「本当にド刺さり」と驚きが止まらなかった。

椎名は２０００年にギタリストの弥吉淳二さんと結婚。０１年、人気絶頂の中で長男を出産。０２年に離婚した。その後は映像ディレクターの児玉裕一氏と事実婚状態で２児を出産した。