¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾ÎÐ¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£³£¹²ó¡Ö»Í¹ñ¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ìÂç¼Çµï¡×¡Ê¹áÀî¡¦¶â´ÝºÂ¤Ç£´·î£±£°¡Á£²£¶Æü¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¶â´ÝºÂ¡Êµì¶âÈûÍåÂç¼Çµï¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¼Çµï¾®²°¡£¾¾ÎÐ¤ÏÂè£±Éô¡Ö¿ÈÂØºÂÁµ¡×¤ÇÂçÌ¾¡¦»³°þ±¦µþ¤ò¡£±üÊý¡¦¶Ì¤Î°æ¡ÊºäÅìµµÂ¢¡Ë¤Ë±£¤ì¤ÆÎø¿Í¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢ºÂÁµ¤Î¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È±³¤ò¤Ä¤¯¤¬¡¢¤³¤ï¤¤·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¶¸¸ÀÉñÍÙ¡£Âè£²Éô¡ÖËåÇØ»³ÉØ½÷Äí·±¡Ê¤¤¤â¤»¤ä¤Þ¤ª¤ó¤Ê¤Æ¤¤¤¤ó¡Ë¡×¤Î¡Ö»°³Þ»³¸æÅÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸¶³ùÂ¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿µù»Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ô¤é²ÎÉñ´ì¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï£´ÅÙÌÜ¡£¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡£µ¤¤Î¤ª¤±¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ø¿ÈÂØºÂÁµ¡Ù¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¾Ð¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÀ³Ê¤Ï¡ÊÉâµ¤À¤Î¡Ë»³°þ±¦µþ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Çº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£