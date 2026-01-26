衆議院選挙で景気や物価高対策とともに争点となりそうなのが消費税などの税制改革についてです。消費税の行方についてまちの声を聞きました。



Q）普段生活するなかで消費税 が気になるタイミングはある？

〈70代〉

「やっぱり食料品を買う時とかね。 節約しなきゃいけないから大変」

〈70代〉

「食料品は消費税がなくなるといいなと思います」



1月27日に公示される衆院選。景気や物価高対策と並んで各党が訴えているのが消費税の「減税」や「廃止」についてです。





こちらの男性は…〈20代〉「ひとり暮らしを去年から始めたばっかりなので、食費の部分が消費税が下がることで少しでも楽になるならうれしい」一方で、こんな意見も…〈70代〉「消費税そのものは目的があって作った税制じゃないですか。消費税全体をなくすということは私は反対です」〈70代〉「年齢が年齢だから介護とか社会保障に必要なお金はある程度必要だから、（消費税を）全部なくすことは難しい」こうした中、まちの洋食店は…〈食堂もりしげ 森重匠さん〉「飲食店のガス台の火力が全然違うじゃないですか、だからお家じゃなかなかまねできないと思いますね」とろとろの卵に特性デミグラスソースとケチャップのオムライスが人気の「食堂もりしげ」。店内での飲食には10パーセント、テイクアウトには8パーセントの消費税が含まれています。仮に食料品の消費税が現在の8パーセントからゼロになれば、テイクアウトの食料品は店内で飲食する場合と10パーセント分の価格の差が生まれることになります。〈食堂もりしげ 森重匠さん〉「スーパーで（消費税）0パーセントで飲食店に行くと消費税が結構かかるとなると…と考えますね。テイクアウトが（消費税）0パーセントかもしれないので、テイクアウトに力を入れなきゃかなとも思っていますし、時代に合わせるのが大切かなと思います」2019年のオープンからコロナ禍を経て物価高とも向き合いながらこれまでに2度、値上げをしました。いま、政治に求めることは…〈食堂もりしげ 森重匠さん〉「うちのオムライスも手軽な値段ではないけれど、でもそんな高くて手を出せない感じになってほしくないので。今回、飲食店がきついんじゃないのと言われているけど、ほかにもきつい職種はたくさんあるし、子どももおじいちゃんおばあちゃんも幸せになれる政策を期待します」おいしいオムライスを手ごろな値段で食べてほしい…まちの洋食店も各党の訴え…そして選挙の行方に注目しています。