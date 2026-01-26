秋田市のクラフトビール醸造所と、八峰町の酒造会社が共同で仕込んだコラボレーションビールが発売されます。



クラフトビールと日本酒、それぞれ異なる発酵文化を持つ造り手が、互いの技術と感性を持ち寄り、新たな味わいに挑戦しました。

秋田市のクラフトビール醸造所「HOPDOG BREWING」が、八峰町の「山本酒造店」と協業して発売するコラボレーションビール「HOPDOG × YAMAMOTO Session IPA」は、山本酒造店の蔵付分離酵母「セクスィー山本酵母」と酒米を使用しています。





通常はビール醸造に適さないといわれる清酒酵母を、発酵管理の工夫によってビール醸造に適合させ、横手市産ホップなどを用いてクラフトビールに仕上げています。日本酒とクラフトビール、それぞれ異なる発酵文化を持つ造り手が互いの技術と感性を持ち寄り、新たな味わいの可能性に挑戦して生まれたこの新商品。日本酒ファンにも、クラフトビールファンにも、新鮮な体験をしてもらえる1本に仕上がったということです。酵母由来のフルーティーでさわやかな吟醸香に、ホップの華やかなアロマが重なり、軽やかで飲みやすい味わいが特長。アルコール度数は4.0％と控えめで、食事とともに楽しめる“食中酒”としてもおすすめだということです。このような新たな取り組みを通して両社は、異なる酒文化をつなぐ架け橋となることも目指しています。地域に根差した事業者同士が協業することで、秋田ならではの原料や文化を活かした商品開発ができ、地場産業の新たな可能性を示していきたいということです。秋田の発酵文化である清酒とクラフトビールが融合した特別なコラボレーションビールは、今月27日に発売されます。県内の酒販店で購入できるということです。