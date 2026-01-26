SHE’Sが、アニバーサリーイヤープロジェクトを始動。4月に2度目となるビルボードライブ公演を開催する。

（関連：SHE’S、シンフォニック編成で増幅する楽曲の魅力 苦境の3年間を昇華した『Sinfonia “Chronicle”』を観て）

1月25日に今年初となるYouTube生配信を行ったSHE’S。生配信を通じて、今年で結成15周年とメジャーデビュー10周年を迎えたSHE’Sのアニバーサリーイヤープロジェクトが始動し、15個のスペシャルトピックをファンと共有していくことが発表された。

その1つとして、ビルボードライブ公演の開催を発表。4月12日に横浜、4月19日に大阪の2会場にて行われる。チケットは『SHE"Zoo"』会員最速先行を受付中だ。

さらに、周年を記念したアーティスト写真、周年ロゴとあわせて、周年特設サイトもオープン。今後、15個のスペシャルトピックなどが順次公開される。

なお、SHE’Sは2月22日から東名阪で開催する対バンツアー『SHE'S UNION Tour 2026』の開催を控えている。

（文=リアルサウンド編集部）