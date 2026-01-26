李駐日代表、高市首相の揺るぎない台湾支持に「心から感謝」
（東京中央社）李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）は25日、東京都内で開かれた在日台湾人団体「全日本台湾連合会」の新年会であいさつし、台湾に対する日本の高市早苗首相の揺るぎない支持に対し、「台湾を代表し、心からの敬意と感謝を表明する」と述べた。
李氏は26日、自身のフェイスブックにスピーチ内容を投稿した。
高市氏は19日の記者会見で、中国が台湾周辺で軍事演習を行ったことに言及し、「自国の主張に他国を屈服させようとする、経済的威圧の動きもみられる」などと指摘した。
李氏はあいさつで、ハイテク分野における台日それぞれの強みについて言及。双方の優位性を結びつけることができれば、世界のハイテク製造における重要拠点を強化でき、両国の競争力を高めるだけでなく、インド太平洋地域の繁栄と安定にも貢献できるとの考えを示した。
頼清徳（らいせいとく）総統もビデオメッセージを寄せ、高市氏は就任以来、「各種の国際社会の場で台日友好への支持を表明し、台湾海峡の平和と安定の重要性をより一層強調している」とした上で、「これはいずれも台日間の関係が非常に深く、非常に固いことを証明できるものだ」と述べた。
新年会には行政院（内閣）政務顧問の岩崎茂氏や泉裕泰・前日本台湾交流協会協会台北事務所代表（大使に相当）らも出席した。
（戴雅真／編集：荘麗玲）
（戴雅真／編集：荘麗玲）