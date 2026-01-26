¥Ð¥ë¥µ¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡ÈÀ¸¤¨È´¤¡É¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ë¿··ÀÌóÄó¼¨¤«¡ÄµëÍ¿¤âÂçÉýÁý³Û¤Ø¡©
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£25Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é½Ð¿È¤Ç¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¼¡Âè¤ËÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¤âÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï46»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¹ñÆâ3´§Ã£À®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç10¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¤½£¶þ»Ø¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2029Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ºòÇ¯³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÂåÍý¿Í¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤Î¾ºµë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À2031Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Áª¼êÂ¦¤ÏÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¿··ÀÌóÄù·ë¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ç¥³SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÏºòÇ¯²Æ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹»á¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£·ÀÌó±äÄ¹¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÏ¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò¤«¤ï¤¹¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤ËµëÍ¿¤ò²þÁ±¤·¤¿¿··ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
