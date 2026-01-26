¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÇÍÉ¤ì¤ëÊ¡²¬¡¢¿·¼ÒÄ¹¤ËÀ¾ÌîÅØ»á¤¬½¢Ç¤·èÄê¡Äºòµ¨¤Ï²£ÉÍFM¤ÇSD¤òÌ³¤á¤ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï26Æü¡¢Î×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò³«ºÅ¡£Ìò°÷¿Í»ö¤ò·èÄê¤·¡¢¿·¼ÒÄ¹¤ËÀ¾ÌîÅØ»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤¿»ÏÆ°Æü¤È¤Ê¤ëº£·î5Æü¤Ë¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯11·î¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë»ö°Æ¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè»°¼ÔÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´ð¤Ë¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼èÄùÌò²ñÄ¹¤ÎÀî¿¹·É»Ë¤Î¼Ç¤¤ä¡¢¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·»á¤Î¼Ç¤¤Ê¤É¡¢Ìò°÷¿Í¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Ìî»á¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ï¡¢±ºÏÂ¤Ç¶¯²½Éô¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2024Ç¯8·î¤«¤é¤Ï¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏJ2¹ß³Ê¤Î²ÄÇ½À¤â°ì»þ¤Ï¸«¤¨¤ë¤Ê¤ÉÄãÌÂ¤·¤¿Ãæ¡¢2026Ç¯1·îÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ»³¸ý¶Ñ»á¤¬Î±Ç¤¡£¼èÄùÌò¤Ë¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿·ë¾ë¹ÌÂ¤»á¤¬Î±Ç¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1·î31ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢Èó¾ï¶Ð¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤Ï¸µ²ñÄ¹¤ÎÀî¿¹»á¡¢¸µÉû¼ÒÄ¹¤ÎÎ©ÀÐ»á¤¬Î±Ç¤¤¹¤ë¡£
