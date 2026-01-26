秋山黄色、yamaとのコラボ曲「Nemophila」リリース決定！秋山黄色が作曲、yamaが作詞を担当

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

秋山黄色が、yamaとのコラボ曲「Nemophila feat. yama」を1月28日にデジタルリリースする。

■ただひたすらに音楽に身を置く両者の心理を描いた楽曲

「Nemophila feat. yama」は、秋山黄色が作曲、yamaが作詞を担当した共作曲。生命力が強く少しのことでは枯れないことから、許しの意味が花言葉に込められた“ネモフィラ”をタイトルに冠する本楽曲では、幸福と不幸が隣り合わせであることに安心を覚えながら、ただひたすらに音楽に身を置く両者の心理を描いている。

繊細で心を針で刺すような痛みを体現したようなアレンジ、yamaが手掛けた言葉、そして体の底から絞り出すように表現する秋山黄色の叫びに注目だ。

秋山は3月にホールツアー『秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」』を東京と大阪で開催。東京公演は秋山の誕生日である3月11日にLINE CUBE SHIBUYAで、大阪公演は3月20日にNHK大阪ホールで行われる。

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Nemophila feat. yama」

