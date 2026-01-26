台湾メディアの鏡報はこのほど、日本を旅行したところ、日本は意外にも差別感情を隠そうともしない国と分かったとする、スレッズ（Threads）への投稿を紹介する記事を発表した。スレッズは台湾で若者を中心に利用者が急増してきた、Xに近いテキスト型のSNSだ。

投稿者は台湾人女性で、日本語の学習者でもありJLPTのN2にも合格している。JLPTは日本国際教育支援協会と国際交流基金が主催する、海外で最も普及している日本語能力試験であり、N2に合格していれば、「日常会話はほぼ問題なく、それ以上の幅広い場面でもある程度使える日本語能力の持ち主」と言ってよい。

台湾人にとって日本は最も人気のある海外渡航先で、投稿者も日本へは20回ほど旅行をしたことがあるという。そして、日本旅行の際には、日本語を多く聞き、多く話すように努力してきた。しかし、日本を旅するたびに、外国人に対する差別や不親切に、1度や2度は遭遇した。そこで、ある旅行の際に全行程にわたってあえて英語だけで話したところ、不愉快な体験は皆無で、旅行全体が異常なほどスムーズで、あたかも「不快な瞬間」がすべて消え去ったかのようだったという。

投稿者は日本以外にも多くの場所を訪れたことがあり、「日本は差別感情を全く隠そうともしない国」と感じるに至ったという。投稿者はさらに、「日本語を長く学ぶほど、日本へ行く回数が増えるほど、日本という場所がかえって好きではなくなった」と論じた。

この投稿に対しては、「熊本で働いているが、日本人が台湾人に対して親切だとは全く感じない」「日本人が台湾人を見る目は、台湾人が外国人労働者を見る目と同じように感じる」「本当にお願いだから、台湾人は日本に対するフィルターを外してくれないか」と、日本で不親切に遭遇したとするコメントが多く集まった。

さらに「私もそうだ。英語を話してこそ尊重され、日本語を話すと無視される」「日本人はもともと西洋崇拝だ」「私個人の経験では、最初にまず英語を話し、自分は英語を話す外国人だと相手に知らせ、その後で日本語を少し混ぜると、彼らは比較的親切になる」「日本人は他のアジア人よりも優れているとうぬぼれている」と、日本人のアジア人差別を指摘する意見も多い。

さらに、「中国大陸の人が台湾人に対する親切さは、間違いなく日本人の台湾人に対するものをはるかに超えている」と、中国大陸部の人々に対する好印象を示す投稿も寄せられたという。（翻訳・編集/如月隼人）