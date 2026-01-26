「日本プロ野球名球会SP inハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、元ヤクルト監督で名球会理事長を務める古田敦也氏（60）をMC役に立てたスペシャルインタビューが実現。中日の大島洋平外野手（40）が期待の若手の名前を一人挙げた。

大島、巨人・坂本勇人内野手（37）、楽天・浅村栄斗内野手（35）と名球会入りを果たしている現役レジェンド3人が集結し、古田理事長を進行役に4人で座談会を実施。

古田理事長から「我々の中の若手。現役の選手に来ていただいた」と紹介された。

その最後に「これからのチームを担う期待の若手選手について」という話に。

最初に聞かれた大島は「金丸くん。勝ち星は恵まれなかったですけど、球はやっぱいいんで」と中日の2024年ドラフト1位左腕・金丸夢斗投手（22）を指名した。

すると、ここから大島と坂本の掛け合いに。

「対戦、した？」（大島）「しました、しました」（坂本）「球いいよね？」（大島）「球メチャクチャ良かったです。思ってたより良かったです」（坂本）「あぁ…」（大島）「映像で見て“こんな感じかな”と思ったら案外やっぱいい球投げてんなーって思いました」（坂本）「うん」（大島）「ちゃんと打ったっす」（坂本）「さすがです…はい」（大島）と終始なごやかな雰囲気だった。