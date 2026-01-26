タレントの保田圭（45）、お笑いコンビ「ニッチェ」江上敬子（41）、お笑いコンビ「相席スタート」の山崎ケイ（43）が26日、都内でトークライブ「角打ち けい 〜今夜はロフトでカンパイ〜」を開催した。

3人は開演前に取材に応じ、開催の経緯を説明。江上と保田が日本テレビ「ヒルナンデス！」での共演を機に親交が深まり、さらに同じく名前に“けい”が付く山崎がその輪に加わり2カ月に1度食事する仲になったという。山崎は、江上について「家がめちゃくちゃ近所で、子供も同じ保育園に通ってる」と元々親密だったことを明かした。

同世代で、酒好きで、育児をしているなど共通点の多い3人。保田は「凄い居心地がよくて」、山崎も「意外と話が合う」と馬が合うようだ。3人は、それぞれ子供を連れてホテル三日月に宿泊したことも。江上は、保田について「私たちの中ではスターなんだよね。めちゃくちゃ『うたばん』見てたし、一番応援してたから」と、仲良くなれたことを喜んだ。

今後集めたい“けい”仲間を聞かれると、山崎は「男性はちょっと問題を起こしてる人に多かったんですよ」と苦笑い。保田は「私、元サッカー選手の坪井慶介と仲いい」、江上も「私、戸田恵子さんだったら呼べるかもしれない」と、豪華な交友関係の広がりを匂わせていた。