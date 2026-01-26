ギリシャリーグ1部のパナシナイコスが26日、ギリシャ代表アウトサイドヒッターのオルガ・ストランツァリ（30）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

母国のギリシャを含め、フランス、ポーランド、イタリアなどヨーロッパを中心に様々な国でプレーしてきたストランツァリ。2025年にSAGA久光スプリングスに加入し主力としてプレーしていたが、26日に個人的な事情により退団することが発表されていたが、母国クラブへの加入が決まった。

ストランツァリが加入するパナシナイコスは、今シーズンのA1リーグで15勝無敗の成績を残しリーグ首位に立っているチームだ。

母国復帰が決まったストランツァリはクラブを通じてコメントしている。

「新しい年をパナシナイコスで迎えられることをとても嬉しく思います。ここに来るのは簡単ではありませんでしたが、お互いに意思があったから、こうして今日ここにいることができます。パナシナイコスは、これまでギリシャとヨーロッパで素晴らしい成績を残しており、今シーズンも最も重要な段階に入っています。コーチは素晴らしい方で、再び彼と一緒にできることを嬉しく思います。私たちが健康に一歩一歩目標を達成していけることを願っています」