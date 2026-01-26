第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが1月25日、自身のブログを更新。大相撲初場所の千穐楽を前に崎陽軒の冬限定弁当を昼食に選んだことを報告しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 「いよいよです！」千秋楽解説前に崎陽軒の“冬限定”ランチでパワー補給 彩り豊かなお弁当ショットに反響





花田さんは「いよいよです」と題した投稿で、「崎陽軒の冬限定の弁当 今日のランチです！」とコメント。茶飯の上に牛肉とごぼうの煮物がのった主食部分や、卵焼きやがんもどきの煮物などが彩り豊かに詰められた木目柄の弁当箱の写真を公開しました。







この弁当は三つの区画に分かれており、素材ごとに適切に配置されています。白、茶、黄、橙、緑、黒など多彩な色使いで、食感の違いも感じられる内容となっています。







花田さんは「これを食べてエネルギーを補給したら、いよいよ幕内の取組が始まります！」「千秋楽です」と続け、大相撲の千秋楽を解説する予定であることを明かしました。灰色のジャケットと黒いシャツを着用した花田さんは、弁当を手に持ち、箸で中身をつまむ様子も投稿されています。





この投稿に「焼売 お弁当 美味しそう」「焼売弁当というより，焼き肉弁当みたい」「昨日に続き今日も美味しそうな崎陽軒のお弁当ですね」「崎陽軒のシウマイお弁当 横綱バージョンでしょうか 豪華なお弁当ですね」などの声が寄せられています。



