【福フェス】キタニタツヤ、2年連続で登場 「かすかなはな」や「青のすみか」など披露
音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。シンガーソングライターのキタニタツヤが登場した。
【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち
リハーサルでは、今年秋に発売予定のアルバムに収録されるという新曲も披露するサービスも。本番では、いきなりスピード感あふれる楽曲を続けざまに披露。「まだまだ行けますか？」とあおり、ボルテージを上げた。MCでは、昨年に引き続きの同フェスの出演となるがドームの広さに驚き。今年初のライブとなるが「今年もよろしくお願いしますと共に、今年も1年皆さんで音楽を楽しんで行きましょう！」と呼びかけた。テレビアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマに起用されている新曲「かすかなはな」などを歌い、最後はテレビアニメ『呪術廻戦 懐玉・玉折』オープニングテーマの「青のすみか」を歌唱。「ありがと〜！また会いに来ます！」と約束していた。
『福フェス』は、福岡ソフトバンクホークス、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング、BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス。今年で5回目となり、新春の福岡を彩る定番フェスとなっている。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」が行われた。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive出演アーティスト
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂46
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
・“福フェス5th企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜 てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK ／ Alaska Jam）
GUEST ARTIST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT）・寺中友将（KEYTALK）
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME
