¡¡£Ê£±¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï£²£¶Æü¡¢Î×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ª¤è¤ÓÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤ÇÁ°²£ÉÍ£Í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê£Ó£Ä¡Ë¤À¤Ã¤¿À¾ÌîÅØ»á¡Ê£µ£´¡Ë¤òÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ËÁªÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶âÌÀµ±Á°´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ë¾ë¹ÌÂ¤¼ÒÄ¹¡Ê£´£·¡Ë¤Ï£³£±ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿À¾Ìî»á¤Ï¡Ö¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æñ¶É¤Ç¤Î½¢Ç¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÆâÉô¤ò½½Ê¬¤Ë¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾Á°¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¾¡Éé¡£¶¯¤¯¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·Ð±Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÀ©¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¸À¤¨¤ë¶õµ¤¤âÂç»ö¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¡£ËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¤¬¡¢¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿Í¤¬¿ÆÀÚ¤Ç¡¢¿©»ö¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹ÔÀ¯¤äÃÏ°è¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¡×¤ÈÉ¾²Á¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤ØÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ø·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£