え、これ【ユニクロ】！？って聞かれた！ 大人ユニ女の「褒められアイテム」

気取ってないのにちゃんとオシャレに見える、そんなアイテムが多数揃っている【ユニクロ】だからこそ、着ていて「えっ、それユニクロなの？」と聞かれるのはちょっと嬉しいもの。そこで今回は、大人ユニ女ライターである筆者がリアルに愛用する「褒められアイテム」を紹介します。抜け感のあるスキッパーポロセーターから穿くだけでトレンド感が出るワイドパンツまで、シンプルながらしっかり高見えも期待できるアイテムをピックアップしました。

リア友に褒められた！ シンプルなのにシャレ見えするポロセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」\1,990（税込・セール価格）

「それ本当にユニクロ？」とリア友にも褒められたポロセーター。旬の襟付きデザインで1枚でも着映え。スキッパーカラー × リブ編みにより、着るだけですっきり見えも期待できる一着です。絶妙な襟の開き具合で、セクシーになりすぎずにほどよく抜け感が出るのも魅力。しかも洗濯機OKとお手入れも楽チン。コーデが物足りない……なんてときにも、プラスワンでオシャレ感をプラスしてくれます。