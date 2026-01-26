元気に駆け回る子猫ちゃんの姿を見守っていた先住猫さん。子猫ちゃんが思わず顔をペシペシしてきた時も、全く気にしていなくて…？

微笑ましいふたりの姿が話題となった投稿は、記事執筆時点で3.5万回再生を突破し、「凄い元気でかわいい♡」「泰然自若っぷりが素晴らしいですw」といったコメントが寄せられています。

【動画：保護された赤ちゃん猫→先住猫の顔を、前足で『ペシペシ』叩いた結果…『100点満点の神対応』】

元気な子を見守り中

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、無邪気な子猫ちゃんと優しい先住猫さんの微笑ましすぎるやりとりを収めた動画です。

とある日、投稿主さんが運営されている保護猫シェルターでは、三毛子猫ちゃんが元気いっぱいに駆けて遊んでいたそう。その様子を先住猫のむぎくんも、投稿主さんと共に見守ってくれていたといいます。

気になる存在

三毛ちゃんが投稿主さんのお膝に乗っている間も、むぎくんはさりげなく周りをウロウロ。三毛ちゃんもそんなお兄ちゃんの存在が気になっているようで、しばらくすると寛いでいるむぎくんの尻尾で遊んでいる姿が見られたのだとか。

さすがは多くの子猫たちのお世話をしてきたむぎくん。パタパタと叩きつけたりブンブンと横に振るといった見事な尻尾さばきに、三毛ちゃんは夢中に。そして尻尾遊びを終え、興味津々な様子で前足を嗅いできたという三毛ちゃんに、むぎくんも顔を近づけますが…。

ペシペシされても…？

三毛ちゃんは右前足を振り上げると、むぎくんの顔を何度もペシペシ！先住猫さんたちに慣れている最中の三毛ちゃんには、むぎくんからの急接近はまだ早かったのでしょうか。それにしても、「はいはい」と言わんばかりに優しく受け止めるむぎくんの寛容さや落ち着きは、ぜひとも見習いたいものです。

その後も、投稿主さんによじ登って甘える傍ら、三毛ちゃんは時々むぎくんのもとへ。今はまだ投稿主さんにべったりのようですが、むぎくんにべったりになる日も近いかもしれませんね。

投稿には「顔をぽふぽふされても動じないむぎくんかわええ」「むぎくんのしっぽで遊んだのは今までで何匹になったんだろう」「園長先生のような風格ですね♡尻尾芸とペシペシされても動じない、さすがです」「三毛ちゃんが可愛くて癒されます♡」「穏やか子守り和むー！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。保護当初からこれまでの三毛ちゃんの姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。