1.行動が落ち着いている人

猫は、非常に警戒心が強い動物です。のんびりしているように見えて、いつでも身の回りの人間や環境に意識を向けています。そのため、落ち着きのない人に対して心を開きにくい傾向があります。

猫が安心できるのは、次の動きが予測できる人、急に大きな動きをして驚かせたりしない人です。その安定感が、信頼される最大のポイントになります。お年寄りと猫の相性がいいのは、大きな動きや突然の動きが少ないためでしょう。

猫に頼られるには、いつでも落ち着いた行動をすることを心掛けましょう。とくに、猫をお迎えした際には、怖がらせる存在ではないことをアピールすることから始まります。足音や扉を閉める音にも配慮し、驚かせないように気を付けてください。

2.声が小さく穏やかな人

行動とともに気を付けたいのが、声です。聴覚が鋭い猫は音に敏感なため、声が大きい人を避ける傾向があるのです。大きな声で喋ったり笑ったりすると、怒られているような気持ちになってしまいます。

また、猫は低い音域も苦手といわれています。狩猟本能がある猫にとって、大型動物を連想させる低い声には恐怖を感じてしまうようです。たとえ小さな声だったとしても、意図せず警戒されてしまう可能性があります。

なるべく小さく高い声で話すことで、猫が「安心できる存在」として認めてくれるでしょう。また、喋るスピードも、ゆっくりと穏やかな方が猫に好まれます。母猫になった気分で話しかけてみてもいいかもしれませんね。

3.空気を読んでくれる人

猫と距離を縮めるためには、キャットファーストであることが大切です。猫の気分をすぐに察することができる人は、猫から愛されます。自分本位で猫に構うのではなく、いつでも猫のペースに合わせてあげることがポイントです。

また、距離感を保つことも忘れてはいけません。どれだけ仲良しでも、ひとりになりたいときもあるのが猫というもの。不躾に触ったり構われたりすると、猫から避けられてしまうでしょう。

猫に好かれるためには、常に猫の様子を観察することがおすすめです。小さなボディランゲージに気付けるようになると、猫の気持ちに即座に反応できるようになります。薄目を開けてこちらを見る、尻尾を立てて近寄ってくるなどの行動は、甘えたいサイン。これらの行動を見逃さず、猫が甘えたいときに応えられる人になりましょう。

4.お世話をしてくれる人

何はともあれ、結局のところは食べ物をくれる人が一番頼られる傾向があります。猫にとって、食べ物は生きるためになくてはならないもの。狩猟をしない室内猫は、食べ物をくれる人の存在を拠り所としていることが多いのです。

また、猫は、トイレ掃除や寝床の管理をしてくれる人もしっかりチェックしています。家族の中で、誰がどんな役割をしているか、意外と理解しています。自分にメリットをもたらしてくれる人は、猫にとって頼もしい存在といえるでしょう。

日常的なお世話を欠かさなければ、爪切りや動物病院などの嫌なイベントも受け入れてもらえるようになります。普段なにもしない人が動物病院に行くときだけ登場するのでは、信頼関係を築くことができません。毎日のきめ細かなサポートが、猫の安心感と健康を守ることに繋がるのです。

まとめ

猫が信頼を寄せるのは、「嫌なことをしない人」です。猫にとって嫌なこととは、本能的に警戒心や不安を煽られる行動といえるでしょう。大きな動きや声、急な態度の変化などが猫を怖がらせます。

猫に愛されるためには、これらの行動を慎むことが最重要です。その上で、猫の気持ちを汲み、ペースを合わせてあげられれば、猫からの信頼を勝ち取ることができるはずです。