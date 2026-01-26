《新作》ビジュ大優勝ーーーッッ♡【コストコ】の「大容量スイーツ」がアツい

見ているだけで気分が上がる「大容量スイーツ」をゲットするなら、種類豊富なスイーツが揃う【コストコ】がおすすめ。1個でも満足度の高そうなスイーツが箱いっぱいに入っている贅沢感は、コストコの大容量だからこそ味わえるのかも。そこで今回は、ビジュアルも魅力的なコストコスイーツを紹介します。

ケーキ屋と見間違えるほどの高クオリティ

こちらの大容量スイーツは「カスタードシュークリーム 6個入」。箱にぎっしりと詰まったシュークリーム、シュー生地の上にたっぷりかかる粉糖を見れば、知らず知らずのうちに手が伸びてしまいそうです。@costco_hackerさんによると「甘くて香ばしい香りがプンプン」とのことなので、食べる前から食欲をそそられるかも。

いちごが映えるキュートなビジュアル

一列に並ぶトッピングのいちごに思わずキュンとしてしまいそうな「いちごのミルフィーユ」。いちごとホイップクリームだけのシンプルなトッピングも、8個集まれば華やかでキュートな印象に。いちごはトッピング以外にも、カスタードクリームと一緒にサンドされているため、贅沢感もありそう。家族や友人とシェアするほか、ホームパーティーで用意すれば華やかになりそうです。

見た目が変わった定番ケーキ

コストコでおなじみのシートケーキがホールタイプになった「ホワイトラウンドケーキ」。以前から販売されていた「クォーターシートケーキ」に代わって登場した、新商品となります。通常デザインは、風船・薔薇・レインボーの3種類。@hirokostyle33さんが選んだ風船デザインは、グリーン・ピンク・ブルーの色鮮やかなクリームと、立体感のある風船のデコレーションがポイントです。

人気のベニエはキャラメル味が販売中

コストコですっかり定番となった人気スイーツの「ベニエ」。現在は「キャラメルベニエ 15個入」が販売中です。以前は25個入りだったので少し数が減ったものの、\998（税込）とさらに手に取りやすい価格になっています。中のキャラメルソースについて、@nyancoromochi_sweets_blogさんは「大の甘党も認める激甘キャラメルソース」とコメント。甘さ重視なら、迷わず手に取りたいスイーツです。

1人でも、家族や友人とシェアしても楽しい【コストコ】の「大容量スイーツ」。毎日少しずつ食べても、贅沢にたくさん食べても多幸感で満たされそうなので、頑張る毎日のご褒美として手に取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様、@hirokostyle33様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる