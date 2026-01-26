たまには激しいバトルを繰り広げるけど、とっても仲良しな猫さんと柴犬さん。一緒に眠る2人の姿から"大きな愛"が伝わってくると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で31万再生を突破し、「可愛すぎるー！！！！」「めっちゃ幸せ空間」「可愛いね～癒されました」といったコメントが寄せられました。

【動画：ベッドの上で熟睡していた柴犬→『しっぽ』を見ると、猫が……「可愛すぎて叫んだ」尊すぎる光景】

一緒に眠れる幸せ

TikTokアカウント「はるみとtok」に投稿されたのは、ベッドで気持ちよさそうに眠る猫の「みと」くん、犬の「はる」くんの様子。時々ケンカもしちゃうけど、実はとっても仲良しな2人の男の子です。

ある日、飼い主さんが寝室に入ると、ベッドの上で気持ちよさそうに熟睡していたというはるくん。お手手をパァしながら、人間の子どものように熟睡していたといいます。

そんな熟睡するはるくんのしっぽを見てみると、みとくんがはるくんのしっぽを枕代わりにして寝ていたのだとか。その光景を見て思わず飼い主さんも「可愛すぎる…」と声が漏れたそうですが、あまりにも可愛すぎて誰もが心を鷲掴みにされてしまいそうです…！

胸キュン必至の微笑ましい寝姿

「ケンカするほど仲が良い」を体現するみとくん・はるくんコンビ。寄り添いあって眠る姿は、まさに幸せそのものです。2人の熟睡する姿からも、本当に仲良しなのが伝わってきてホッコリします。

2人とも幸せそうですが、寝ている場所は飼い主さんたちのベッドの上。でも、2人の姿を見て「これはベッドからどかせないな…」と思ったとのこと。そんな優しい飼い主さんたちの下で暮らせているからこそ、みとくん・はるくんものびのび過ごせているのでしょう。

逆パターンでくつろぐことも

そんな仲良しで微笑ましいみとくん・はるくんコンビですが、みとくんのしっぽを枕にしてはるくんがくつろぐこともあるそう。その様子がアカウント内の別の投稿で確認できますが、本当に可愛くてたまりません！

お互いのしっぽを枕にして一緒に寝たり、しつこいほどの愛を伝えたり。胸キュンなしでは見ていられないほどラブラブなみとくん・はるくんなのでした。

みとくん・はるくんの幸せな姿に「これはもう床で寝るしかない」「飼い主さんが心の声だだ漏れになる気持ちわかります！可愛すぎます」「可愛すぎてどかせないですね」「柴犬ちゃんの前足がパァになっててめちゃくちゃに可愛い」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「はるみとtok」では、みとくん・はるくんの本気で鬼ごっこする様子や一緒に日向ぼっこする様子など、可愛さも面白さもある2人の姿が投稿されています。

みとくん、はるくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「はるみとtok」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。