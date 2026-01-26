大相撲初場所

大相撲初場所は25日、東京・両国国技館で千秋楽が行われた。大関・安青錦（安治川）は、優勝決定戦で熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで下し、2場所連続の優勝を飾った。表彰式では恒例の超巨大副賞をゲット。場内は拍手したが、困惑する人物が発見され、爆笑を呼んでいる。

名物に国技館が沸いた。安青錦に贈呈されたのは巨大なマカロンのオブジェだった。今場所はピンク色。「日仏友好杯」の副賞で贈られ、相撲好きで知られた当時のジャック・シラク大統領が同杯を2000年から贈ったのが始まりとなっている。

マカロンは安青錦に渡されず、土俵下にいた安櫻（安治川）へ。受け取ると、困惑気味に笑いを浮かべた。

ABEMA中継で流れたワンシーン。視聴者からも「部屋に持って帰るの？」「受け取り方が可愛い」「何このデカマカロン」「うわ、これ欲しい」「これもらえるの？」「付き人照れ笑い」などのコメントが書き込まれた。

相撲協会公式サイトによると、副賞で特製マカロンの詰め合わせが贈られる。なお土俵上に現れるビッグマカロンは食べられないという。



（THE ANSWER編集部）