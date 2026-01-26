猫背になると画面がぼやけるmacOSアプリ「Posturr」、MacのカメラとAppleのVisionフレームワークでユーザーをリアルタイムにモニタリングし正しい姿勢を促す

猫背になると画面がぼやけるmacOSアプリ「Posturr」、MacのカメラとAppleのVisionフレームワークでユーザーをリアルタイムにモニタリングし正しい姿勢を促す