イモトアヤコ（右）の40歳の誕生日を祝福した工藤静香（右）　※「工藤静香」インスタグラム

　歌手の工藤静香が25日、インスタグラムを更新。タレントのイモトアヤコの40歳の誕生日を祝福する様子を公開した。

　工藤は「あやちゃーん！遅くなってごめんよ〜」「ずっとなかなか時間が合わずで、一月中にお祝いできて嬉しい　スーパー40だね　おめでとう」とコメント。イモトは1月12日が誕生日で、少し遅れてのお祝いとなったようだが、2人で誕生会を開いたようだ。

　写真には、バースデープレートを前に並んで座り、ピースサインを見せる2人の姿が収められている。プレートには「Happy Birthday あやちゃん」とメッセージが添えられており、自然な笑顔を浮かべる様子が印象的だ。

　ファンからは「お2人ともすごく素敵な笑顔」「仲良しなのが伝わってきます」「素敵なお写真」「仲良しですね」「素敵なツーショット」などの声が寄せられている。

