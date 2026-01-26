工藤静香、イモトアヤコ40歳の誕生日を祝福 「2人とも素敵な笑顔」「仲良しですね」
歌手の工藤静香が25日、インスタグラムを更新。タレントのイモトアヤコの40歳の誕生日を祝福する様子を公開した。
【写真】工藤静香、デコルテ美しい姿披露
工藤は「あやちゃーん！遅くなってごめんよ〜」「ずっとなかなか時間が合わずで、一月中にお祝いできて嬉しい スーパー40だね おめでとう」とコメント。イモトは1月12日が誕生日で、少し遅れてのお祝いとなったようだが、2人で誕生会を開いたようだ。
写真には、バースデープレートを前に並んで座り、ピースサインを見せる2人の姿が収められている。プレートには「Happy Birthday あやちゃん」とメッセージが添えられており、自然な笑顔を浮かべる様子が印象的だ。
ファンからは「お2人ともすごく素敵な笑顔」「仲良しなのが伝わってきます」「素敵なお写真」「仲良しですね」「素敵なツーショット」などの声が寄せられている。
引用：「工藤静香」インスタグラム（＠kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、デコルテ美しい姿披露
工藤は「あやちゃーん！遅くなってごめんよ〜」「ずっとなかなか時間が合わずで、一月中にお祝いできて嬉しい スーパー40だね おめでとう」とコメント。イモトは1月12日が誕生日で、少し遅れてのお祝いとなったようだが、2人で誕生会を開いたようだ。
写真には、バースデープレートを前に並んで座り、ピースサインを見せる2人の姿が収められている。プレートには「Happy Birthday あやちゃん」とメッセージが添えられており、自然な笑顔を浮かべる様子が印象的だ。
ファンからは「お2人ともすごく素敵な笑顔」「仲良しなのが伝わってきます」「素敵なお写真」「仲良しですね」「素敵なツーショット」などの声が寄せられている。
引用：「工藤静香」インスタグラム（＠kudo_shizuka）