タレントの保田圭、お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子、「相席スタート」の山粼ケイが２６日、都内でトークライブを開催した。

番組共演などをきっかけに仲を深めた３人の“けいちゃん”によるトークライブ。約１年半前から２か月に一度のペースで飲みに行く間柄だといい、この日初めて３人の自主興行によってイベントが実現した。

３人の共通点について保田は「お酒好き」と明かし、初めて一緒に飲んだときについて江上は「ボトルを２本くらい空けたと思う」と回想。もともと、保田のファンだったという江上は、アイドル時代の話もよく聞き出すといい「『昔どうだったの？』とかファン目線で興味津々。『忙しかったんでしょ？』とか、そういう話もいろいろ聞いちゃう」とした上で「ハロプロとトークライブなんて…」と感慨に浸った。

それぞれの子どもも率いて旅行にも行ったというが、保田について山粼は「（旅行に話が出たときに）いったん『行く！』って言って、後々に『ごめん』みたなパターンかなと思ったら、当日までキャンセルの連絡がなかった」と驚いたことを告白。江上も「こんなにフッ軽だと思わなかった」と目を丸めたが、保田は「ちゃんと行かないところには行かないよ？。そんな軽くない。みんなが楽しいから」と笑みを浮かべた。

３人による「ケイちゃん会」に追加のメンバーがあるのか問われると、「けい」の名前がつく芸能人を調べたという山粼は「男性はちょっとね、問題起こしている人が多かった」と苦笑い。江上は「ショーンＫとか来てくれたら面白くない？」としつつ「私、戸田恵子さんだと呼べるかもしれない」と妄想を膨らませていた。