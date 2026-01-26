タレントの保田圭、お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子、「相席スタート」の山粼ケイが２６日、都内でトークライブを開催した。

番組共演などをきっかけに仲を深めた３人の“けいちゃん”によるトークライブ。約１年半前から２か月に一度のペースで飲みに行く間柄だといい、この日初めて３人の自主興行によってイベントが実現した。

３人の共通点について保田は「お酒好き」と明かし、初めて一緒に飲んだときについて江上は「ボトルを２本くらい空けたと思う」と回想。もともと保田のファンだったという江上は、保田にアイドル時代の話もよく聞き出すといい「『昔どうだったの？』とかファン目線で興味津々。『忙しかったんでしょ？』とか、そういう話もいろいろ聞いちゃう」とした上で「ハロプロとトークライブなんて…」と感慨に浸った。

さらに、山粼は「保田圭ちゃんの楽しいところは、悩みが意外と女性芸人と一緒のところ。『私はもっとイジられても良いのに、今の時代ってなかなかイジってもらえじゃない？』みたいな」と告白。江上も「『体当たりで行っても誰もつっこんでくれない…』みたいな。共感しかない」と近年のコンプライアンス強化に葛藤している様子を明かすと、保田は「すごい居心地が良くて」と笑っていた。