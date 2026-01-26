フジテレビ系「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」（土曜・午後７時）が２４日に放送され、人気芸人の意外が本名が明かされた。

「朝起きたら即タイホ」の企画に登場したのは、「ちっちゃいことは気にするな！ それワカチコ、ワカチコ！」のギャグで知られるお笑い芸人・ゆってぃ（４９）。宿泊先のホテルにいきなり踏み込んできた警察に逮捕され、身に覚えがないままパトカーで連行される―というドッキリだった。

ゆってぃは早朝３時半に偽警察に踏み込まれ、現実には存在しない「確定申告偽造罪」で逮捕。「えぇー！してないし！」と刑事に強く抵抗し、鬼気迫る表情で連行される姿にスタジオから驚きの声が上がった。

そんな中、偽ニュースのテロップでは「ゆってぃこと本名 藤堂雄太容疑者」と紹介。ネットでは「ゆってぃ本名かっこいいな」「ゆってぃの本名初めて見た」「ゆってぃ 本名バカかっこよくて滅」「こんなとこでゆってぃの本名を知ることになるとは…」「ゆってぃ本名藤堂なんだ」「ダレ？」と驚きの声が上がった。

ゆってぃは昨年６月、鬼越トマホークのＹｏｕＴｕｂｅに出演した際も、「本名が藤堂っていうのよ。下の名前は雄太。完全な名前負けしてるのよ」と告白。さらに「藤堂高虎さんっていう武将、そこの末えいなのよ。おじさんから巻物みたいなの見せてもらって、ガチのやつ」と明かしていた。

戦国武将として知られる藤堂高虎。現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）にも主人公・秀長の重臣の１人として登場し、俳優の佳久創が演じることが決まっている。