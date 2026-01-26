２７日に公示される衆院選（２月８日投開票）を前に、与野党の党首らが２６日、都内で日本記者クラブ主催の討論会に臨み、高市早苗首相（自民党総裁、６４）、中道改革連合の野田佳彦共同代表（６８）、日本維新の会の藤田文武共同代表（４５）、国民民主党の玉木雄一郎代表（５６）、共産党の田村智子委員長（６０）、れいわ新選組の大石晃子共同代表（４８）、参政党の神谷宗幣代表（４８）の７党の党首・幹部が出席した。高市首相は、今回の選挙で自民・維新の与党が過半数割れすれば即刻退陣すると断言した。

討論会の最後。高市首相は、記者から「内閣支持率が落ち加減ですね。不安な気持ちになりません？」と質問されると、笑顔で「なりません」と返答。「この選挙で自民党が負けたら、私はもう内閣総理大臣ではありません」と明言した。「負けたらとはどういう意味？」との質問には「自民と維新で過半数を取れなかったら、即刻退陣することになりますので」と言い切った。

高市首相は、１９日の解散表明会見では「私自身も内閣総理大臣としての進退をかける」と話していた。この日は「退陣」という具体的な言葉を使い、あらためて与党過半数割れなら首相を辞任すると表明した。

討論会は、高市氏のしゃべり足りない気持ちがにじみ出るものになった。中道・野田氏から物価高対策の質問に答えた際は、１分の持ち時間をオーバー。司会者からベルの「チーン」の音のあとにも２０秒しゃべり続け、「まとめてください」の声が飛んだ。野田氏から「小さい市町村ほど大変。限られた職員の数で物価高対策である支援金をどう使うか働いていたさなかで選挙実務が入って、働いて働いて働いてという状況になっている」と反論されると、「選挙実務とは別の部局ですよね」と口を挟み、再び司会者から「（野田氏の）発言中ですので」と制された。

国民・玉木氏から高市氏への食料品消費税ゼロに関する質問への返答でも、時間オーバーで「チーン」。３０秒ほどオーバーして「まとめてください」の声が飛んだ。玉木氏の反論中に再び口を挟むと、またまた司会者から「後ほどまた議論をお願いします」と制されていた。

衆院選は小選挙区２８９、比例代表１７６の計４６５議席を争う。２６日時点で１２７０超が立候補を予定している。