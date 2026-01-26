ガールズグループ・NEO JAPONISMが新メンバーの加入を発表 「武器は若さです！」意気込み語る
“闘う”をコンセプトに活動するガールズグループ・NEO JAPONISMが19日、都内にて『新メンバー入団記者会見』を開催し、新メンバーとして「本多ともは」が加入することを発表した。
【写真】NEO JAPONISMに加入！最年少メンバーとなる本多ともはのソロショット
NEO JAPONISMは、2019年の始動以来、鎌倉能舞台や築地本願寺でのワンマンライブ、1ヶ月におよぶアメリカ横断ツアー（全15公演）など、既成概念にとらわれない活動を展開。ロック、ダンスミュージック、ポップスを自在に往来するキャッチーな楽曲と、全員がセンター級の圧倒的なスキルを武器に、観る者を熱狂させる唯一無二のライブパフォーマンスで注目を集めている。コンセプトの“闘う”とは、困難から逃げない意志であり、己に打ち勝つ強さのことを表している。
24年12月には結成5周年を記念した日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブ『野音闘人祭』を満員御礼で成功させ、170組以上が出演する大型フェス『NEO KASSEN』の主催としても業界内外から高い評価を得ている。昨年4月に新メンバー2名を加えた新体制となり、このたび本多の加入が発表された。
本多は、「このたびNEO JAPONISMの新メンバーとして活躍させていただくことになりました本多ともはです。よろしくお願いいたします」とあいさつ。続いて、プロ野球球団の入団会見で選手がユニフォーム姿を披露するように、ダウンのコートを脱いでNEO JAPONISMの衣装姿を披露した。
NEO JAPONISMのパフォーマンスについては、「演出にこだわっていて、メンバーのパフォーマンスのクオリティーがすごいなと思い、ずっと憧れていました」と語り、「今はほかのメンバーのみなさんみたいにダンスが上手だったり、歌が上手だったりするわけではないのですが、少しずつみなさんに追いつけるように頑張りたいなと思っています」と意気込んだ。
「NEO JAPONISMとして立ってみたいステージは？」との質問には、「TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）のメインステージや、夏フェスのメインステージに立ってみたいと言っていたのですが、いつか日本武道館に立てたらうれしいなと思いました」と明かした。「日本武道館は何年以内？」と突っ込まれると「2年以内に立ちたいです」と目を輝かせた。
一番の武器について質問されると、最年少メンバーになることから「武器は若さです！」と笑顔。また、小学生時代の2年間と高校生時代の半年間をハワイで過ごしていたため英語がペラペラだといい、流ちょうな英語での自己紹介も披露した。
本多は、2月15日に東京・LIQUIDROOMで開催予定の単独公演『極鳴』からライブに参加する。
