衆議院選挙の公示日を27日に控え、26日、党首討論が行われました。消費税減税をめぐる高市総理の発言を、国民民主党の玉木代表がただす場面もありました。

■衆議院選挙の公示日前に党首討論

13日後には結果がでる“戦後最短”の衆議院選挙。私たちの暮らしをどう導いていくのか、日本記者クラブ主催の党首討論会で、各党が主張を戦わせました。各党が一番訴えたいことは…。

自民党・高市早苗総裁

「『責任ある積極財政』への大転換。特にリスクを最小化する危機管理投資、未来への成長をつくっていく成長投資、これを中心に今年の国会から審議される来年度予算にも盛り込ませていただいている」

中道改革連合・野田佳彦共同代表

「『生活者ファースト』。『くらしを政治の真ん中に』という路線で具体的な生活者目線で政治を変えていきたい。一番効果的な政策は食料品の消費税、今8％ですが、それを0％にする」

日本維新の会・藤田文武共同代表

「『社会保障改革と外国人政策』をあげさせていただきました。特に家計にしっかりと手を差し伸べるためには、税金、社会保険料、しっかりと改革を施さなければなりません」

国民民主党・玉木雄一郎代表

「もっと手取りを増やすために、さらに乗り越えなければいけない壁がある。まずは所得税、住民税の控除の壁をさらにとっぱらっていきたい。私たちは政策本位の新しい政治に変えていきたい」

参政党・神谷宗幣代表

「キャッチコピーは『ひとりひとりが日本』であります。減税を中心に国民の負担率を35％まで下げてキャップをはめる。労働力不足を補うための移民の受け入れの拡大を止めたい。それから本気の少子化対策」

共産党・田村智子委員長

「富の一極集中を正すことこそ、物価高から暮らしを守ることができます。消費税廃止を目指し5％へ。（財源は）もうかっている大企業・富裕層への減税・税優遇（措置）を見直します」

れいわ新選組・大石晃子共同代表

「『生身の人間が社会を変える 消費税廃止』このように書きました。うそじゃない誠実な国会づくり、政治づくり、そうしなきゃ…このぶっ壊れた社会、システム取り戻せないですよ」

持ち時間1分のところ2分以上話し、注意される場面も。

■高市首相に国民・玉木代表「わからない」

党首同士の討論会では、私たちの財布に直結する「消費税の減税」も争点に。

国民民主党・玉木雄一郎代表

「高市総理に質問させていただきます。この選挙の大きなテーマである食料品の消費税ゼロですが、実施はいつからするのか、(自民党の)公約では『検討を加速する』だったが、実施時期を明確に教えてください」

自民党・高市早苗総裁

「自民党総裁として申し上げますと、これも国民会議で細かい論点があるからしっかり決めましょうということでございます。内閣総理大臣として答えますと、目標というものがありますから、できるだけ早い時期ということで、私自身は昨日、2026年臨時国会が可能であれば、そこまでに国民会議で議論がまとまれば、これは改正案を提出したいと、そしてできる限り実施したい」

国民民主党・玉木雄一郎代表

「自民党としては『検討を加速』なんだけど、内閣総理大臣としては来年度中を目指すということなんですか？ なんでそれがずれるのかがわかりません」

自民党・高市早苗総裁

「それは間違いだと思うんですけど…」

ここで時間切れ。

■中道“辺野古問題”に「非常に曖昧」

もう一つ議論になったのは、アメリカ軍・普天間基地の辺野古移設問題についてです。

これまで「中止」を求めてきた立憲民主党と、計画を進めてきた公明党。この両党が合流した「中道」の見解について、野田共同代表に質問が飛びました。

日本維新の会・藤田文武共同代表

「中道改革連合の野田代表にお願いします。辺野古については、やはり『選挙後に決める』という非常に曖昧なお答えでありました。これはやっぱり有権者の皆さんのご判断を仰ぐには、かなり危ういスタンスだなというふうに思いました」

中道改革連合・野田佳彦共同代表

「辺野古についてはですね、政調会長間で協議をしてきて、そして今、幹部間でも協議をしてますけれども、大事な三つの基本線については、これ一致してるんです。第一がですね、世界一といわれている普天間基地の移設は、これは必要であると。もう一方で、沖縄の皆さまの声には真摯に耳を傾けなければいけない。一方で日米同盟は安全保障の基軸であるということはこれもゆるがせにできませんので、この点を総合的に踏まえて、現実的に対応していきたいというふうに考えています」

「ゆうこく連合」は、消費税は国民をいためるとして廃止を主張。また、ワクチン反対なども訴えています。

日本保守党は、減税することで経済を活性化させることや再生エネルギー政策の廃止、移民政策の見直しを訴えています。

社民党は、物価高対策として消費税ゼロを掲げ、さらに社会保険料の半額を訴えています。

チームみらいは、現役世代をサポートするため、社会保険料の減額や子育て・教育の支援のため「子育て減税」の仕組みを作り、未来への投資とするとしています。

■記者から“内閣支持率低下”指摘も

討論会の最後にはこんな質問も。

日本記者クラブの企画委員・橋本五郎氏

「内閣支持率、非常に高い状態で来ましたけども、ここんとこ解散問題以来、少し落ち加減です。不安な気持ちになりません？」

自民党・高市早苗総裁

「（不安に）なりません！ ただやはり、今回の選挙で自民党が負けたら、私はもう内閣総理大臣ではありません。やりたい政策もできません」

日本記者クラブの企画委員・橋本五郎氏

「負けたというのはどういう？」

自民党・高市早苗総裁

「自民党と維新で過半数が取れなかったら、私は即刻、退陣することになりますので、歯を食いしばって頑張ってまいります」

衆議院選挙は27日公示、来月8日投開票です。